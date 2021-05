Operação visa transporte clandestino do acidente que matou 19 pessoas

Imagens da operação feitas pela Comunicação Social do Pará / Agência Pará

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), 15 mandados de busca e apreensão contra pessoas que realizam transporte clandestino de passageiros. Os envolvidos estão relacionados ao ônibus que tombou no mês de janeiro na BR-376, em Guaratuba, quando 19 pessoas morreram.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Belém e Ananindeua, no estado do Pará, e em Florianópolis e São José, em Santa Catarina. A ação contou com o apoio das polícias civis dos dois estados.

Agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil Paraense (NIP), junto com policiais da PCPR, saíram às ruas por volta das 5h. Um dos alvos da diligência foi o motorista do ônibus, que estava em sua residência, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. No local, foram apreendidos celulares, documentos e bilhetes de viagens. Todo o material será periciado pelos agentes da Polícia Civil. Espontaneamente, o homem foi até a Delegacia-Geral de Polícia, em Belém, onde será ouvido.

Segundo o laudo pericial, elaborado pela Polícia Científica do Paraná, o motorista do veículo estava dirigindo em alta velocidade e que o freio estava funcionando parcialmente no momento do acidente. Além disso, a falta de manutenção adequada do veículo foi uma das causas determinantes para o tombamento.

Conforme a PCPR, as informações constantes na licença de viagem, feita pela empresa responsável pelo transporte e emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não correspondem à realidade. Com base nos fatos, a PCPR informa que não se tratou de uma viagem sob a modalidade de fretamento turístico ou fretamento eventual, e sim de” transporte clandestino de passageiros”.

Acidente – No dia 25 de janeiro, o ônibus que transportava 54 pessoas, colidiu em uma mureta de contenção, na BR-376, tombou e caiu na ponte do rio da Santa. Morreram 19 passageiros e muitos ficaram feridos.

A viagem estava sendo feita entre os estados do Pará e Santa Catarina. A maioria dos passageiros buscava oportunidades de emprego no Sul do país.

Delegado Edgar Santana faz um resumo das investigações

Fontes: PCPR / Agência Pará

Recorde o acidente em vídeo e relato de Juliano Neitzke, colaborador do Correio do Litoral