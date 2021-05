Litoral registra morte por dengue, em Morretes

Um homem de 29 anos, morador de Morretes, morreu em decorrência da dengue. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), não havia comorbidade associada à dengue que vitimou o paciente.

É o único óbito registrado nesta semana em todo Paraná, conforme o boletim divulgado pela Sesa, nesta terça-feira (25). Também foram confirmados mais 189 casos no Litoral.

São 113 novos casos em Paranaguá, 35 em Guaratuba, 34 em Antonina, 2 em Matinhos, 2 em Morretes, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Pontal do Paraná.

O total de casos confirmados no Litoral é de 3.231. A região contabiliza 3 óbitos desde agosto de 2020, sendo 2 em Paranaguá e 1 em Morretes.

Casos por cidade:

Paranaguá: 2.386 casos

Morretes: 324 casos

Antonina: 287 casos

Guaratuba: 178 casos*

Pontal do Paraná: 37 casos

Matinhos: 11 casos

Guaraqueçaba: 8 casos

No Paraná, o boletim semanal confirmou 2.056 novos casos da doença e 1 óbito, em Morretes. Os dados acumulados no período epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado, registram 18.735 casos confirmados e 23 mortes.

*Dados da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba são diferentes dos divulgados pela Sesa. O boletim da semana passada, divulgado na quarta-feira (19), informava que era 176 casos confirmados na cidade.