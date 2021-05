Colégios estaduais fazem entrega de alimentos nesta sexta-feira

Equipe do C.E. 29 de Abril, em Guaratuba, organiza os kits na entrega feita no dia 14 de maio – foto do Colégio

Os colégios estaduais de todo o Paraná farão nesta sexta-feira (28) a quinta entrega de alimentos do ano para famílias de seus alunos, que seriam destinados à merenda escolar. A distribuição é feita duas vezes por mês.

As 2.100 escolas da rede vão distribuir kits de alimentos não perecíveis, como aconteceu na terceira entrega, no fim de abril, além de produtos da agricultura familiar. Nas escolas que já retomaram as aulas presenciais parte desses alimentos da agricultura familiar será utilizada na alimentação dos estudantes que estão indo presencialmente.

Foram adquiridos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) 219.697 kits compostos por 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, 1 quilo de fubá, 1 quilo de açúcar e 1 litro de óleo de soja, que serão entregues às famílias de estudantes regularmente matriculados nos colégios da Rede Estadual de Ensino e beneficiárias do Programa Bolsa Família ou inscritas no CadÚnico.

Também serão entregues frutas, hortaliças e sementes, como o pinhão (nesta época), legumes e tubérculos, além de temperos, leite, iogurte, panificados, suco/polpa de frutas, complementos e grãos, que diferem de região para região.

Em Guaratuba, parte dos alimentos são fornecidos pelas famílias de agricultores da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão (Appruc).

Quem pode receber – Podem receber estudantes com matrícula ativa com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família ou com famílias não beneficiárias, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com dados atualizados dos últimos seis meses.

Pode acontecer de os beneficiários estarem fora da lista enviada às escolas, caso os dados cadastrais estejam diferentes dos que constam no Sere (Sistema Estadual de Registro Escolar), como o nome, data de nascimento ou CPF.

Outro exemplo é o caso de cadastros novos: se a inscrição no Cadastro Único do governo federal foi feita após 13 de março, o nome não consta na lista atual.

Em virtude desses casos, foram comprados kits adicionais (além da listagem) para possíveis famílias que estejam dentro dos critérios acima, mas que não estejam com o nome na listagem. O representante da família só poderá fazer a retirada na escola onde o aluno está matriculado.

Fonte: AEN