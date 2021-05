Guaratuba divulga ação de combate às queimadas

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente divulgou uma ação contra queimadas realizada na tarde de quinta-feira (27). De acordo com a secretária Adriana Correa Fontes ações como esta acontecem com frequência.

Foram encontrados 9 focos de queimadas em área urbana e em 3 locais foram realizados trabalhos de educação ambiental. Apenas um auto de infração foi feito e nos demais não foi possível identificar os autores.

A Lei Municipal 1.655/2015 proíbe queimadas de lixo na zona urbana de Guaratuba. É proibido queimar matos, galhos ou folhas caídas resultantes de limpeza de terrenos, varrição de passeios ou vias públicas, podas ou extrações, lixo doméstico, hospitalar, industrial ou de qualquer outra natureza. As multas vão de R$ 150 a R$ 752.

Denúncias sobre queimadas em área urbana podem ser feitas pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo (41) 3472-8647 (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

Queimadas em áreas de proteção ambiental ou de vegetação nativa devem ser denunciadas para a Polícia Ambiental nos telefones (41) 3443-6858 e 3442-5128.

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

Com informações da Prefeitura de Guaratuba