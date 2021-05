Como ficam os horários do comércio e as regras contra covid em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba divulgou uma nota oficial na sexta-feira (28) para explicar como ficam as regras contra a covid-19 na cidade depois dos novos decretos do governador Ratinho Júnior.

As informações são do Jornal de Guaratuba que traz os decretos estaduais e do município em QR Code para o leitor acessar pelo celular. O jornal começa a circular neste sábado (29).

Na terça-feira (25), o Governo do Paraná publicou o decreto estadual n° 7.716, que antecipa o chamado “toque de recolher”, proibindo a circulação de pessoas entre as 20h e as 5h.

Na quinta-feira (27), foi publicado o decreto n°7.737/2021, que permitiu o funcionamento de restaurantes até as 21h, com 50% da capacidade. Os estabelecimentos ainda podem funcionar 24 horas na modalidade de entrega.

Decreto Municipal

A Prefeitura explica que, em virtude das novas regras no Paraná, ficam suspensos os horários de restrição e funcionamento determinados no Decreto Municipal n° 23.863/2021 que conflitem com os decretos estaduais. Nestes casos passam a vigorar os horários de restrição e funcionando determinados pelas normas estaduais.

As demais medidas do Decreto Municipal n° 23.863/2021 continuam valendo, inclusive no que se refere às penalidades previstas, diz a prefeitura.

Fonte: Jornal de Guaratuba

