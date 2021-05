Erro de cadastro mostrava que Paranaguá vacinou mortos contra covid

Nelson Justus e Francischini estiveram nesta sexta-feira (28) em Paranaguá – foto: Wallace Machado

Os deputados estaduais da Comissão Especial que investiga possíveis fraudes na vacinação contra a covid-19 esteve, nesta sexta-feira (28), em Paranaguá para verificar irregularidades na vacinação.

O presidente da Comissão, deputado Delegado Francischini (PSL), e o deputado Nelson Justus (DEM), se reuniram com o prefeito Marcelo Roque para entregar documentos enviados pela Controladoria Geral da União mostrando a imunização de mortos e outros seis casos de irregularidades na cidade.

De acordo com Francischini, a prefeitura conseguiu comprovar que os dados colhidos pelos órgãos de fiscalização foram incluídos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações erroneamente.

“Nós conferimos todos esses CPFs com o prefeito Marcelo Roque e ficou comprovado que o que ocorreu foi um erro de digitação da funcionária que registra a vacina”, explicou Francischini.

O presidente da Comissão explicou que ao ser comunicada das irregularidades, a Prefeitura fez apurações internas, manteve contato com as pessoas que tomaram a vacina, foi até as residências, conferiu as informações da Carteira Nacional de Vacinação e descobriu erros na alimentação de dados no sistema.

“As pessoas vacinadas não são as mesmas dos CPFs. Um erro grave que infelizmente quase colocou Paranaguá na lista das cidades que estão fraudando a vacinação com mortos”, apontou Francischini.

“O trabalho da nossa Comissão é esse, é ser justo e ser correto. Por isso nós possibilitamos ao prefeito que buscasse primeiro a documentação para mostrar que a vacinação aqui vem correndo, e vem correndo bem”.

O deputado explicou que os documentos que comprovam o erro serão anexados ao processo e encaminhados para a Controladoria Geral da União, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Os outros seis casos de irregularidades continuam em investigação, aguardando informações da administração municipal.

“Nosso objetivo é dar transparência e credibilidade à vacinação. Há um critério usado no Plano Nacional de Imunização que deve ser seguido para proteger vidas. Temos mais de 90 casos de vacinação de mortos no Paraná e mais de mil outras denúncias sendo apuradas. Qualquer indício de fraude será investigado e, se comprovada, os responsáveis serão punidos administrativamente e criminalmente”, afirmou.

Além do trabalho de investigação que será entregue ao Ministério Público e às autoridades policiais ao final das apurações, o objetivo da Comissão é apresentar uma proposta legislativa que assegure mais fiscalização e rigor na vacinação, que provavelmente se repetirá nos próximos anos.

Ontem, os deputados estiveram na Lapa, onde denúncias apontam para nove casos de fura-fila e de uma pessoa que se vacinou com CPF de pessoa que já morreu. A Comissão também foi a São José dos Pinhais investigar denúncias de fura-fila envolvendo uma empresa franqueadora de farmácias, onde dois funcionários da área administrativa foram imunizados, além de um dentista aposentado, de 55 anos, imunizado irregularmente com a primeira dose da vacina.

Na semana passada a Comissão esteve em Apucarana onde acompanhou as investigações sobre a falsa enfermeira presa por desviar doses da vacina contra a covid e vacinar pessoas fora do grupo prioritário. Essa semana a polícia informou que ela mentiu no depoimento, porém na oitiva para a CEI ela confessou vários ilícitos e ainda entregou quase 20 pessoas que burlaram a fila prioritária.

Outra diligência ocorreu em Umuarama, onde dois casos de “mortos” vacinados foram entregues ao poder municipal. Na cidade também são investigados dez casos suspeitos de pessoas que furaram a fila da vacina, além de uma investigação do Ministério Púbico sobre o desvio de R$ 19 milhões da saúde.

Membros – Além dos deputados Delegado Francischini e Nelson Justus, integram a Comissão na condição de titulares os deputados Hussein Bakri (PSD), Delegado Jacovós (PL), Arilson Chiorato (PT), Tiago Amaral (PSB) e Michele Caputo (PSDB). Os suplentes são os deputados Emerson Bacil (PSL), Artagão Junior (PSB), Paulo Litro (PSDB), Tadeu Veneri (PT), Anibelli Neto (MDB) e Galo (PODE).

