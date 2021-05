Assista os vídeos e conheça os cursos de graduação do IFPR Paranaguá

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2021 do IFPR (Instituto Federal do Paraná) de nível superior. O IFPR é uma instituição pública e gratuita.

Em Paranaguá, são 200 vagas em 5 cursos: Ciências Sociais, Física, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental e Manutenção Industrial.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).

Está em dúvida de qual curso escolher? Confira os vídeos de cada curso no canal do IFPR no YouTube:

Licenciatura em Ciências Sociais

Licenciatura em Física

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Manutenção Industrial

A seleção será realizada exclusivamente por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2020 – os candidatos poderão utilizar as notas de apenas uma dessas edições do Enem.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef), organizadora do certame.

Inscrições

A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50,00. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento dessa taxa devem formalizar o pedido até 25 de maio de 2021. É imprescindível que o candidato possua CPF próprio para realizar a inscrição.

Inclusão social

O Processo Seletivo do IFPR destina 80% das suas vagas à inclusão social. No Anexo II do edital é possível conferir um quadro explicativo sobre o sistema de cotas adotado.

Câmpus

Em todo o estado, são 2.360 vagas, distribuídas entre 18 câmpus do IFPR em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia: Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba e Umuarama.

Fonte: Diretoria de Comunicação / IFPR – Edição: Correio do Litoral