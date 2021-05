Vacinação em Guaratuba está no grupo com comorbidades com 40+

Neste semana, a vacinação contra a covid-19 em Guaratuba está atendendo as pessoas com comorbidades com mais de 40 anos de idade, além de trabalhadores da educação e da assistência social nesta mesma faixa etária.

Em alguns estados começou hoje a vacinação geral para as pessoas entre 18 e 59 anos, em ordem decrescente de idade. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou que vai seguir esta nova orientação válida para todo o Brasil, mas não informou a data do início. No Paraná, os grupos que estão sendo vacinados variam de cidade para cidade.

Em Guaratuba, a Secretaria Municipal da Saúde informa que os seguintes grupos poderão realizar o agendamento e a vacinação contra a covid-19 a partir de hoje (segunda-feira, 31).

Grupos prioritários:

– Pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 59 anos.

– Trabalhadores da educação pública e privada e da assistência social (Cras, Creas, Casas / Unidades de Acolhimento) de 40 a 59 anos;

– Idosos maiores que 60 anos;

– Pessoas com síndrome de Down maiores que 18 anos;

– Pessoas com deficiência permanente severa, maiores que 18 anos, que recebam o BPC/Benefício Social.

O idoso que ainda não recebeu a primeira dose da vacina deverá realizar o agendamento e a vacina na Unidade de Saúde.

Os pacientes doentes renais crônicos em diálise serão imunizados no próprio serviço onde realizam a diálise.

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras – 3472-8749

UBS Coroados – 3472-8748

UBS Figueira – 3472-8746

UBS Mirim – 3472-8747

UBS Cohapar – 3472-8732

UBS Piçarras – 3472-8733

UBS Cubatão – 991513038

