Prefeitura de Guaratuba leva doadores de sangue ao Hemepar em Paranaguá

Foto de arquivo da campanha doação de sangue por marinheiros no Hemepar de Paranaguá

A Prefeitura de Guaratuba divulga neste “Junho Vermelho” o programa de doação de sangue no município. O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado em 14 de junho.

A coleta é feita no Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), em Paranaguá, e a prefeitura faz o transporte dos interessados. As pessoas que quiserem doar sangue devem acessar o link de cadastro de pré-triagem. Posteriormente, a Secretaria Municipal da Saúde entrará em contato com os cadastrados para o agendamento da viagem.

Para ser doador é preciso:

– Ter entre 16 e 59 anos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Estar em boas condições de saúde, sem coriza, resfriado, ou outros. Se teve covid-19 deve aguardar 30 dias estando bem de saúde; Se teve dengue simples aguardar um mês e a hemorrágica 6 meses;

– Se tomou vacina contra a covid-19 deve-se aguardar 7 dias, vacina da gripe aguardar 48 horas.

– Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

– Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).

O transporte dos doadores obedecerá todas as medidas de prevenção à Covid-19.

Caso os doadores queiram ir com transporte próprio, devem ligar para a Secretaria da Saúde (3472-8711) ou direto no Hemepar (41 3420-6663) para realizar o agendamento. O Hemepar em Paranaguá fica na avenida Gabriel de Lara, 657, Alto São Sebastião.

Cadastre-se aqui: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf98QQZjW7Gss…/viewform

Fonte: Prefeitura de Guaratuba