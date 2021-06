AMP anuncia que prefeituras vão iniciar vacinação em pessoas com 59 anos

Júnior Weiller na videoconferência. Imagem: AMP

“As prefeituras do Paraná decidiram iniciar a vacinação dos moradores sem comorbidades por idade, começando pelos 59 anos, paralelamente aos profissionais de educação e às pessoas com comorbidades”, informou agora pela manhã a Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

A entidade informa que a decisão foi tomada em webconferência promovida no final da tarde de ontem, em Curitiba, comandada pelo presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, com as participações do secretário estadual da Saúde, Beto Preto; do chefe da Casa Civil, Guto Silva; dos dirigentes das 19 associações regionais de municípios do Estado; e do presidente do Cosems/PR (Conselho dos Secretários Municipais da Saúde do Paraná) e secretário municipal de saúde de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchik.

Júnior Weiller afirmou que as iniciativas do Governo do Estado em conjunto com os municípios são fundamentais para fortalecer o processo de vacinação. “Nosso objetivo é o mesmo: levar saúde e salvar vidas no Paraná”, comentou o presidente da AMP.

O Governo do Estado já aplicou 3.721.565 doses de vacinas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. “Temos rapidamente descentralizado as doses para os municípios. O Estado não vacina ninguém, quem vacina é o município, com as suas equipes das secretarias de saúde”, afirmou Beto Preto.

O Plano Estadual de Vacinação já está contemplando grupos prioritários, com mais de 52% da sua população alvo para a primeira dose, representando 2.543.062, segundo o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a AMP, o secretário Beto Preto pediu que os prefeitos acelerem o lançamento dos dados de vacinação, nos municípios. Guto Silva se colocou à disposição para ajudar os prefeitos, no que for possível.

O presidente do Cosems/PR (Conselho dos Secretários Municipais da Saúde do Paraná) e secretário municipal de saúde de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchik, disse que os secretários estão sofrendo grande pressão para acelerar a vacinação entre a população e pediu apoio do governo na solução do problema. Da reunião, também participou o superintendente de Articulação Regional do Governo do Estado, Darlan Scalco.