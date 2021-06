Dois acidentes interditaram BR-277 na noite de quarta

Caminhoneiro que passava filmou o acidente e divulgou nas redes sociais

Pouco antes das 18h, 10 veículos se envolveram em um engavetamento no trecho de Serra do Mar da BR-277, na altura do km 36, em Morretes, no sentido litoral. Quatro pessoas ficaram feridas, nenhuma com gravidade, e foram levadas para atendimento médico em Paranaguá.

O acidente começou com um caminhão batendo na traseira de um carro que estava em baixa velocidade devido a uma obra na rodovia. Outros 2 caminhões e mais 6 automóveis acabaram sendo envolvidos.

As duas pistas sentido litoral tiveram que ser interditadas A liberação total das pistas só aconteceu às 20h40.

Criança gravemente ferida e motorista foge

Por volta das 23h, dois automóveis colidiram na altura do km 81 da BR-277, também na pista no sentido litoral. O motorista de um dos veículos fugiu.

No outro carro, que capotou, havia três mulheres e uma criança, de 9 anos, que ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Cajuru.

Até por volta das 2h, as duas pistas no sentido litoral ficaram bloqueadas e os veículos tinham de passar pelo acostamento.