Óleo aparece na baía e BR Travessias diz que não é responsável pelo vazamento

Foto: Rádio Guaratuba

Em um dia tranquilo, apesar do feriado, a concessionária da travessias na baía de Guaratuba operou apenas com duas das três embarcações e fez muitas viagens com a metade da capacidade.

Mas a empresa BR Travessias não escapou de polêmica. Uma mancha de óleo surgiu próximo ao atracadouro da Prainha e a explicação mais lógica é de que teria vazado de um dos ferry-boats.

A empresa diz que não tem responsabilidade pelo fato e que tem “contrato com empresa especializada e idônea responsável pelo abastecimento das embarcações e recolhimento dos resíduos – óleo e água”.

Leia a nota da empresa

Sobre informação relativa à presença de óleo na Baía de Guaratuba em área de operação da concessionária BR Travessias Ltda, a empresa esclarece não ter qualquer responsabilidade sobre o fato.

A concessionária informa que mantém contrato com empresa especializada e idônea responsável pelo abastecimento das embarcações e recolhimento dos resíduos – óleo e água – oriundos da troca desse material. Não há descarte no local. Além disso, a BR Travessias mantém tanques apropriados para o armazenamento dos resíduos.

Reiterando sua preocupação e o compromisso com a proteção ao meio ambiente e ao ecossistema, a BR Travessias está atenta ao necessário cuidado ao operar em áreas como a Baía de Guaratuba.