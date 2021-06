Cidades do litoral continuam com barreira restritivas

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

As cidades do Litoral continuam com barreiras nas estradas neste final de semana para evitar a entrada de turistas como medida preventiva contra a proliferação da covid-19. Apenas podem passar moradores e pessoas que estão a trabalho.

Em Guaratuba, 3 motoristas furaram a barreira na PR-412, em Coroados, nesta quinta-feira, e serão multados, informou a prefeitura. A multa pode chegar a R$ 20 mil. Até ontem, foram liberados 302 veículos que estavam de passagem para outros municípios do Litoral, 69 tiveram de retornar.

Em Paranaguá, foram abordados cerca de 3.000 veículos entre o meio-dia de quarta e o meio-dia de quinta. Uma barreira foi montada pela prefeitura na BR-277, entre os km 11 e 12. A administração de Matinhos informou que enviaria equipes para o mesmo local, que fica a pouco mais de 1 quilômetro do acesso ao município, pela PR-508.

Em Pontal do Paraná, a Prefeitura anunciou que a barreira, na PR-407, vai funcionar até o domingo. Em Morretes e Antonina, as barreiras permitem apenas moradores, trabalhadores e pessoas que têm reservas em hotéis e restaurantes.