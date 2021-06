Homem é morto a tiros em Guaratuba

Moradores do balneário Eliane, em Guaratuba, ouviram tiros por volta das 4h30 da madrugada deste sábado (5) e chamaram a Polícia Militar.

Ao chegar no endereço indicado, na rua Mauro Paciornik, os policiais encontraram um homem caído em uma calçada, na frente de um matagal. Alvejado por vários disparos de arma de fogo, a vítima morreu no local. De acordo com testemunhas, pelo menos sete tiros foram ouvidos.

A área onde o crime aconteceu foi isolada e periciada pela Criminalística da Polícia Civil. A vítima, aparentando entre 35 e 40 anos, calvo, estava vestindo calção verde e um moletom vermelho e não portava documentos. O corpo foi recolhido ao IML, em Paranaguá, e vai passar por exames complementares.

Policiais civis de Guaratuba acompanharam a perícia e já estão investigando o crime.

É o 7º homicídio registrado em Guaratuba esse ano. No litoral são 69 casos.

Fonte: Folha do Litoral / Rádio Ilha do Mel