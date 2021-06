Em Guaratuba, motorista embriagado é detido depois de tentar fugir

João Lauro Meretika, da TV Guaratuba, chegou ao local logo em seguida e fez estas imagens

Um homem foi detido ao dirigir embriagado e tentar fugir da polícia, na noite deste sábado (5), em Guaratuba.

Por volta das 21h, ele foi flagrado por policiais militares em alta velocidade na rua José Nicolau Abagge, Centro. Ao ver que seria abordado, fugiu e acabou batendo em uma placa de sinalização na esquina com a rua Antônio Alves Correia. Mesmo com o pneu furado continuou fugindo até virar na rua Joaquim Menelau de Almeida Tôrres e bater em um veículo que estava estacionado.

No automóvel Peugeot havia três pessoas, garrafas de vodka do tipo “ice” e latas de cerveja vazias. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou a quantidade de 30 mg de álcool por litro de sangue.

O carro foi recolhido e o motorista detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Com informações do Portal da Cidade Guaratuba e imagens da TV Guaratuba