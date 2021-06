Marinha alerta para ventos de 75 km/h

A Marinha divulgou alerta de ventos de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná e de São Paulo, ao sul de Cananéia, entre a tarde desta segunda-feira (7) e a manhã de terça (8).

Mais ao sul, entre os estados do Rio Grande do Sul, ao norte de Mostardas, e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, a previsão é de que os ventos terão intensidade de até 60 km/h (33 nós), mas as condições na costa vão perdurar da noite de segunda à manhã de quarta (9).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), os ventos associados a um sistema de baixa pressão poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudeste a Leste, com até 3,5 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul, ao norte de Mostardas, e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre as manhãs de terça e quarta.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná / Assessoria de Comunicação Social da Diretoria de Hidrografia e Navegação