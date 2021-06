Sesa recomenda testes de covid para quem viajou a Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda que as pessoas que viajaram para Santa Catarina no último feriado prolongado façam testes RT-PCR para saber se estão ou não com covid-19.

“A grande circulação de paranaenses que visitam o Estado vizinho ou que possuem residências nos municípios catarinenses coloca a Sesa em alerta”, informa a nota técnica divulgada nesta segunda-feira (7).

O alerta serve também para moradores das cidades próximas à divisa que circulam rotineiramente em Santa Catarina, como acontece muito em Guaratuba.

“Estamos com a transmissão franca e comunitária. E estes deslocamentos para outros Estados, principalmente de Santa Catarina, nos deixam vigilantes para que o vírus não seja espalhado ainda mais entre os paranaenses, principalmente quando vemos o momento preocupante que vivemos. Por isso, que as pessoas que se deslocaram, procurem a realização do teste e, em caso positivo, que façam o devido isolamento”, alertou o secretário Beto Preto.

A Prefeitura de Guaratuba atendeu a recomendação e está orientando os moradores que estiveram no estado vizinho a procurarem a Central de Coleta do município para realizarem os exames.

A Central fica na Colônia dos Fiscais, com entrada pelos fundos, na rua Teixeira Soares, e atende das 13h às 17h. (Atualizada)