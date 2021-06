Cidades do Litoral recebem oxímetros e testes de covid

Foto: Clevis Massolla / AEN

Os sete municípios do Litoral estão recebendo 102 oxímetros e 12.700 testes rápidos da covid-19. Proporcionalmente, Antonina, com população estimada em 18.949 habitantes, é a que receberá mais testes, um total de 1.400.

Ao todo, serão enviados 640 oxímetros e 85 mil testes aos municípios sede das 22 Regionais de Saúde, quatro de fronteira e todos os do Litoral. São 31 cidades beneficiadas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo é fortalecer o rastreio, monitoramento e isolamento de contatos relacionados à covid.

A estratégia foi pactuada com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) e pretende reduzir o número de novos casos da doença, possibilitando que contatos próximos de confirmados possam ser testados mesmo assintomáticos, e, nos casos positivados, o oxímetro auxiliará no monitoramento do paciente.

“Estamos enfrentando um dos piores momentos da pandemia até agora e precisamos evitar a contaminação pelo vírus. Estes insumos irão ajudar as equipes de saúde municipais a realizarem o controle e monitoramento dos casos, evitando a disseminação da doença”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Confira a distribuição dos oxímetros e testes rápidos por município:

Paranaguá: 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos

Antonina: 15 oxímetros / 1.400 testes rápidos

Guaraqueçaba: 10 oxímetros / 500 testes rápidos

Guaratuba: 13 oxímetros / 500 testes rápidos

Matinhos: 13 oxímetros / 500 testes rápidos

Pontal do Paraná: 13 oxímetros / 500 testes rápidos

Morretes: 13 oxímetros / 500 testes rápidos

Curitiba: 42 oxímetros / 7.000 testes rápidos

Ponta Grossa: 30 oxímetros / 4.500 testes rápidos

Irati: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Guarapuava: 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos

União da Vitória: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Pato Branco: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Francisco Beltrão: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Barracão: 15 oxímetros / 500 testes rápidos

Santo Antônio do Sudoeste: 13 oxímetros / 500 testes rápidos

Foz do Iguaçu: 25 oxímetros / 8 mil testes rápidos

Cascavel: 25 oxímetros / 5.840 testes rápidos

Campo Mourão: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Umuarama: 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos

Cianorte: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Paranavaí: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Maringá: 36 oxímetros / 6.780 testes rápidos

Apucarana: 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos

Londrina: 36 oxímetros / 6.780 testes rápidos

Cornélio Procópio: 13 oxímetros / 1.700 testes rápidos

Jacarezinho: 13 oxímetros / 1.700 testes rápidos

Toledo: 25 oxímetros / 3.200 testes rápidos

Guaíra: 25 oxímetros / 1 mil testes rápidos

Telêmaco Borba: 19 oxímetros / 2.500 testes rápidos

Ivaiporã: 13 oxímetros / 1.700 testes rápidos

Total: 640 oxímetros e 85 mil testes rápidos