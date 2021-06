Matinhos realiza semana de eventos em comemoração aos 54 anos

Tiveram início nesta terça-feira (8) as comemorações pelo 54º aniversário de emancipação política de Matinhos, comemorado no dia 12 de junho.

A celebração começou com o plantio simbólico de mudas de árvores em todas as escolas municipais e CMEI’s. O ato também é em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O plantio das mudas continua até esta sexta-feira (11).

Na sexta também será realizada uma live com a presença do artista local Gabriel Allves, cantor do estilo sertanejo. A live será transmitida na página de Facebook da Prefeitura de Matinhos, a partir das 19 horas.

Para o dia do aniversário, sábado, há uma extensa programação, incluindo uma homenagem ao 1º nascido neste dia, na Maternidade do Hospital Navegantes, com a presença do prefeito Zé da Ecler e da primeira dama, Regina Viana.

A partir das 8h, na Prefeitura, haverá o hasteamento da bandeira, com a execução dos hinos Nacional e Municipal. Logo depois, terá o anúncio de benefícios aos funcionários. A seguir, haverá o corte da fita com a entrega da revitalização do Paço Municipal e a fonte em homenagem ao Pico de Matinhos e a exibição de um vídeo em homenagem à cidade.

Depois, todos os convidados seguem até a onde haverá uma celebração a partir das 10h30. às 10h30, haverá a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal da Saúde e anúncio de novos programas no setor.

Às 14h30, na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, serão assinados atos para a área do Turismo na cidade e haverá a inauguração da Agência do Empreendedor. Às 16h30, será lançada a Campanha do Agasalho na sede do Provopar. Os eventos de sábado se encerram com a Missa, que será transmitida ao vivo no Facebook da Prefeitura, a partir das 18h.

As celebrações continuam no domingo (13). Às 14h, haverá o Culto de Ações de Graça, com a presença de pastores evangélicos da cidade. E às 16h30, será inaugurada a Unidade Básica de Saúde do Riviera.

Os últimos atos das ações pelo aniversário de emancipação da nossa cidade acontecem na segunda-feira (14). Às 13h, tem a aula inaugural dos cursos profissionalizantes do Senais. E a partir das 16h, será inaugurado o horário estendido na UBS Mangue Seco.

Fonte: Departamento de Comunicação