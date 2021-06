Pontal do Paraná vacina pescadores com 18 +

Pontal do Paraná vacina pescadores com 18 +

A Prefeitura de Pontal do Paraná anuncia a vacinação de pescadores com 18 anos ou mais. O documento exigido é a carteira de pesca profissional.

A vacinação acontece hoje (sexta-feira, 11), das 9h30 às 16h, em dois locais: no ginásio da Escola Ilha do Saber, em Praia de Leste, e no ginásio da escola Amatuzzi, no balneário Shangri-lá.

No município também estão sendo vacinadas hoje o público geral com idade de 54 anos ou +, as pessoas com comorbidades de 18 anos ou + e profissionais do ensino superior com 18 anos +.