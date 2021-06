Guaratuba recebe 666 doses da vacina Pfizer, diz Roberto Justus

Depois de ter sido “sensivelmente prejudicada”, conforme afirma o prefeito Roberto Justus, Guaratuba é uma das cidades privilegiadas do Paraná na distribuição da vacina Pfizer/BioNTech. Apenas 77 dos 399 municípios estão recebendo o imunizante.

De acordo com Roberto Justus, estão chegando 666 doses da vacina que é considerada uma das mais eficazes, mas exige melhor infraestrutura de armazenamento. A informação está na coluna “Fala Prefeito”, do Jornal de Guaratuba que começa a circular neste sábado (12). Segundo ele, “nas duas últimas remessas das vacinas contra covid-19, Guaratuba foi sensivelmente prejudicada em relação aos demais municípios do Litoral”.

“Em virtude disso, tivemos que ser muito contundentes com a Secretaria de Estado da Saúde e, com o apoio do deputado Nelson Justus, obtivemos o compromisso do secretário Beto Preto que, depois de admitir que nosso município foi menos favorecido, prometeu uma compensação nas próximas remessas. Prova disso foi a confirmação de que Guaratuba será uma das poucas cidades do Paraná a receber as vacinas da Pfizer.”

Roberto Justus ainda informa que, além das vacinas da Pfizer, Guaratuba está recebendo mais 985 doses da AstraZeneca/Fiocruz/Oxford e mais 60 da Coronavac Sinovac/Butantan.

Distribuição

Ao todo, o Governo do Estado está enviando desde sexta-feira (11) 145.080 doses da Pfizer/BioNTech para 77 municípios das 22 regionais de saúde. A 1ª Regional, com sede em Paranaguá e abrangência nas 7 cidades do Litoral, está recebendo 6.030 doses.

São 5.286 para Paranaguá, sendo quase a metade para os trabalhadores portuários; 60 para Matinhos e 18 para Pontal do Paraná.

As doses vêm bem discriminadas para serem distribuídas a públicos específicos: os grupos de comorbidades, com deficiência permanente, trabalhadores da educação básica, trabalhadores da assistência social, trabalhadores portuários, trabalhadores do transporte aéreo e trabalhadores do ensino superior.

O quantitativo inclui a reserva de 10% que deve ser utilizada para perdas técnicas e físicas, falha no transporte ou quebra de frascos. A Secretaria não orienta que as equipes iniciem novos esquemas vacinais com este saldo.

Os imunizantes da farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech possuem instruções de operacionalização diferenciadas e devem ser diluídas em soro fisiológico antes da aplicação, além da necessidade de utilização do conjunto de seringas específicas de 1ml.

De acordo com a orientação do 21º Informe Técnico do Ministério da Saúde, as doses da Pfizer podem permanecer armazenadas por até 31 dias à temperatura de 2º a 8º C, desde que o transporte dos imunizantes seja realizado em até 12 horas, dentro da mesma temperatura.

Outras vacinas – Ao todo, a 1ª Regional de Saúde está recebendo 7.120 doses da AstraZeneca, grande parte para os trabalhadores portuários e para o público com idade até 59 anos.

Também estão chegando 480 doses da Coronavc, todas destinadas à 1ª dose dos trabalhadores em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Confira a coluna no Jornal de Guaratuba