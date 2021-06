Câmara vota projeto para aumentar participação social em sessão de homenagens à comunidade

Fotos: Câmara Municipal de Guaratuba

A Câmara Municipal de Guaratuba vai ampliar o programa Escola no Legislativo para democratizar ainda mais o acesso à Câmara e estimular a participação social. As mudanças estão no Projeto de Lei nº 743, de autoria da Mesa Diretora e que já tem assinatura de 11 vereadores.

O projeto deu entrada e foi votado em primeiro turno na sessão desta segunda-feira (7). Ainda terá de ser aprovado em segunda votação antes de ser encaminhado para sanção do Executivo. Leia aqui.

Homenagens

Na mesma sessão foram entregues diversas homenagens aprovadas pela Câmara a pessoas da comunidade. De iniciativa do vereador Ademir da Balsa, foi entregue uma Moção de Aplausos à técnica de enfermagem Laurinda Todt, a popular “dona Nina” ou “colega Nina”, de 75 anos.

De autoria do vereador Ricardo Borba, uma Moção de Apoio foi recebida pelo garçom Evilásio José Santana “Café”, vítima de um ato discriminação racial que indignou a cidade.

Por um projeto do vereador Itamar Junior, foi entregue a Moção de Aplausos ao atleta local Jocilei de Macedo, vencedor da Ultra Maratona Morretes – Guaraqueçaba, realizada no dia 15 de maio.

Após a tradicional foto de cada autor do projeto com o agraciado, todos os vereadores presentes posaram com os homenageados.

Tribuna Livre

Nesta segunda-feira aconteceu também a Tribuna Livre, espaço aberto à comunidade para tratar de assuntos de interesse público.

Quem falou foi o professor Daniel Gustavo Fleig, do curso de Gestão e Empreendedorismo na Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral. Ele fez um resumo sobre a Lei Geral das Micro e Pequenas e as políticas públicas para o setor. Ele deu destaque ao direito ao tratamento diferenciado e ao papel das empresas e dos microempreendedores na retomada da economia após a pandemia.

Vetos

Durante a Ordem do Dia da sessão, também foram apreciados dois vetos integrais do Executivo a projetos aprovados na Câmara.

O veto ao PL 733, de Ricardo Borba, que denomina um terraço existente no calçadão da Praia Central de Espaço Luzia Cidral da Silveira – “dona Ziza”, foi derrubado por 11 votos. O veto ao PL 1.520, de autoria do próprio Executivo, sobre o serviço de táxi, foi mantido com 10 votos e 1 contra.

Com informações da Câmara Municipal de Guaratuba