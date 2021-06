Marinha prevê ventos de até 60 km/h no Litoral do Paraná

A Marinha divulga alerta para ventos, de direção sudoeste a sul, com até 60 km/h (33 nós), entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e do Paraná, ao sul de Paranaguá, entre a manhã de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta (17).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de uma frente fria que provocará os ventos poderá começar a agir, também com ventos de 60 km/h, na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, já entre noite desta terça-feira e a noite de quarta.

A Marinha do Brasil alerta aos navegantes que consultem as informações sobre as condições meteorológicas antes de se fazerem ao mar.

Carta Sinótica de 00 HMG do dia 15 de junho de 2021, representando os principais fenômenos meteorológicos sobre a METAREA V.

As cartas sinóticas anteriores podem ser acessadas em https://www.marinha.mil.br/…/dados-do…/cartas-sinoticas

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná