Prefeitura de Matinhos suspende atendimento presencial por 15 dias

A Prefeitura de Matinhos informa que, a partir desta quarta-feira (16), qualquer forma de atendimento presencial no Paço Municipal fica suspensa pelo período de 15 dias.

A decisão leva em conta o aumento no número de casos de Covid-19 na cidade, além da necessidade de adoção de medidas para garantir a proteção da saúde dos servidores.

O decreto municipal nº 549, com a determinação do prefeito Zé da Ecler, foi publicado no fim da tarde desta terça-feira (15). Fica suspenso o atendimento presencial no Paço e nas outras repartições públicas, exceto as unidades administrativas que prestam serviços considerados essenciais ou cujos atendimentos possam ser previamente agendados pela respectiva pasta.

Também ficam excluídos do decreto todos os departamentos subordinados à Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Social, que irão exercer expediente normal. Nos próximos 15 dias, as pastas e departamentos da administração municipal irão atender somente pelo telefone. Os números são esses:

Alvará – 3971-6046 | 3971-6136

Arrecadação – 3971-6137 | 3971-7002

Assistência Social – 3971-6257 | 3971-6258

Comunicação – comunicacao@matinhos.pr.gov.br

Controladoria – 3971-6018

Defesa Civil – 3971-6145

Educação – 3971-6155

Finanças – 3971-6138

Fiscalização – 3971-6015

Gabinete – 3971-6010 | 3971-6005

Guarda Municipal – 3971-6247

ITBI – 3971-6251

Meio Ambiente – 3971-6156

Obras – 3971 6050 | 3971 6034

Ouvidoria – ouvidoria@matinhos.pr.gov.br

Planejamento – 3971-6147

Procuradoria – 3971-6008

Protocolo – 3971-6019

Saúde – 3971-6032 | 3971-6131

Turismo – 3971.6134 | turismo@matinhos.pr.gov.br

Confira o decreto nº 549