Paulo Meretica – ME, nome fantasia Condomínio Náutico Guaraguaçu, CNPJ: 76.084.425/0001-98, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Operação de Regularização – LOR para empreendimento náutico instalado no endereço Rodovia Argus Tha Hein, Estrada das Praias, s/n Balneário de Guaraguaçu, Rua dos Tabebuias, Município de Pontal do Paraná / PR.