Homem é executado com 7 tiros por homem de bicicleta, em Matinhos

Gilmar Kirschner Bongratis, de 37 anos, conhecido como “Gru” foi executado por volta das 19h30 com sete disparos de arma de fogo, em Matinhos.

O crime aconteceu na avenida Curitiba em frente a um comércio, em um local bastante movimentado. Informações que chegaram à página “Comunica Matinhos”, dão conta que o atirador estava de bicicleta, vestido com moletom com gorro e máscara, quando Gru saiu do seu carro para entrar em uma loja de conveniências.

O homem atirou e conseguiu fugir rapidamente, sem que ninguém o impedisse. A Guarda Civil Municipal foi a primeira a chegar no local e isolou o local até a chegada da Polícia Militar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também chegou, mas não pode mais fazer nada porque o homem já estava em óbito.

Douglas Gerassom, do Comunica Matinhos, chegou rapidamente, antes de o corpo ser examinado e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Paranaguá. Ele fez uma longa transmissão ao vivo do local. Assista o vídeo.

Fonte: Douglas Gerassom / Comunica Matinhos