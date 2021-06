Ratinho Junior anuncia edital para licitação da engorda de Matinhos

Imagem ilustrativa de um dos projetos da revitalização da orla

O governador Ratinho Junior anuncia nesta segunda-feira (21) o edital de licitação da primeira fase da revitalização da Orla de Matinhos.

De acordo com o governo, o projeto de recuperação vai mitigar os efeitos provocados pela erosão marinha, além de contribuir para o controle das cheias na região e fortalecer, “de maneira inédita”, o turismo da região.

A fase inicial compreende engorda da faixa de praia por meio de aterro, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem, redes de microdrenagem, revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas, bem como a pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.

As obras da primeira parte serão realizadas em um trecho de aproximadamente 6 quilômetros, do Morro do Boi até o Balneário Flórida. Segundo o governo, o investimento foi reavaliado em R$ 377 milhões.

O governador fará o anúncio em reunião com a imprensa, marcada para as 10h, no Palácio Iguaçu.