Litoral recebe mais 5.000 doses de vacina. Veja como está a imunização na sua cidade.

Foto: Ari Dias/AEN

Os sete municípios do litoral paranaense receberam um total de mais 4.974 doses de vacina contra a covid-19 – 3.564 da Pfizer e 1.410 da CoronaVac.

A vacinação segue na região de forma irregular, sobretudo para o público em geral. Guaraqueçaba é a mais adiantada e prossegue com a vacinação de todas as pessoas acima dos 18 anos.

Paranaguá já chegou à faixa dos 29 anos na sexta-feira (18) e deve anunciar nova faixa hoje. Antonina está atendendo a faixa etária entre 30 e 34 anos e Matinhos, os de 35 anos. Pontal do Paraná, que estava vacinando na faixa dos 44 anos, suspendeu a vacinação no sábado, quando acabaram as doses e deve retomar a imunização.

Guaratuba, que iniciou na quarta-feira (16) o agendamento para a população de 50 anos ou mais, deve anunciar nova faixa etária para esta semana. Morretes, a cidade mais atrasada, anunciou que vai atender a faixa dos 50 anos a partir de hoje (segunda (21).

Atualização: Por volta das 10h, as 500 doses de vacina que chegaram a Matinhos já estavam reservadas para as pessoas que estavam na fila na Arena Vicente Gurski, algumas desde a noite de domingo. Segundo a Secretaria da Saúde, foram entregues 400 senhas para as pessoas que estavam de carro para a vacinação drive-thru e 100 para os que vieram a pé ou de bicicleta.