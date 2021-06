Engorda da praia em Matinhos tem prazo estimado de 32 meses

Imagens: Governo do Paraná

O governador Ratinho Junior lançou nesta segunda-feira (21), no Palácio Iguaçu, o edital de licitação da primeira fase das obras de engorda da orla de Matinhos.

O prazo para as empresas interessadas apresentarem as propostas e para a abertura dos envelopes é de 30 dias, a partir de hoje.

Nesta etapa serão revitalizados 6,3 quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida.

O custo estimado é de R$ 377,85 milhões – uma redução de 5% em relação ao valor inicial em virtude da desvalorização do euro frente ao real, explica o governo. O prazo de conclusão desta primeira fase é de 32 meses a partir da ordem de serviço.

A previsão é que a segunda etapa de obras comece logo na sequência. Ela ainda está na fase de licenciamento ambiental. O orçamento estimado é de R$ 124,75 milhões e contempla a recuperação de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint-Etienne.

O custo total do projeto é de R$ 502,6 milhões e a conclusão está prevista para 2025. A intervenção está dentro do programa de financiamento Avança Paraná e a obra é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

Obras – Esta fase inicial do projeto de Recuperação da Orla de Matinhos compreende os serviços de engorda da faixa de praia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem, redes de microdrenagem (22,7 mil metros), revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas, bem como a pavimentação asfáltica (62,3 mil metros quadrados) e a recuperação de vias.

Somente no engordamento da faixa de praia serão instalados 2,7 milhões de metros cúbicos de areia, com o avanço da área estimado de 70 a 100 metros.

Nos primeiros 6,3 quilômetros, da avenida Paraná até o balneário Flórida, serão instalados também dois guias correntes, dois headlands e um espigão. A previsão é de as obras aconteçam em 32 meses.

Serão implantados, ainda, equipamentos urbanos, ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade, novas calçadas, passarelas para acesso à praia (protegendo a restinga), além de paisagismo com árvores nativas.

Licenciamentos – A parte que será licitada também já conta com todos os licenciamentos. Foi emitido o Licenciamento Prévio (LP) para as obras de micro e macrodrenagem e o Licenciamento de Instalação (LI) para o engordamento da faixa de areia, a revitalização paisagística e as infraestruturas existentes no projeto.





O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler.

Governador Ratinho Junior.

