Guaratuba recebe nova van para transporte de pacientes

A Prefeitura Municipal de Guaratuba recebeu na tarde desta segunda-feira (21) uma van Renault modelo Master Acessível que será utilizada para transporte de pacientes pela Secretaria da Saúde. De acordo com a prefeitura, o veículo foi adquirido com recursos do Estado destinados por emenda parlamentar do deputado estadual Gilberto Ribeiro (PP). São R$ 170 do estado e R$ 20 mil do município.

O prefeito Roberto Justus recebeu as chaves das mãos da assessora Elisete Lúcia Schosslerm, que representou Gilberto Ribeiro. O ato simbólico em frente à prefeitura: “Guaratuba agradece e está sempre de braços abertos a toda iniciativa que venha atender a nossa população”, disse o prefeito.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, explicou a destinação do veículo para o transporte para tratamento em Curitiba e outras cidades. “Extremamente importante para fazermos o transporte de pacientes, esta van veio para somar, já que durante a pandemia, devido as medidas de biossegurança, o transporte de pacientes é reduzido a 50% da sua capacidade”, Informou.

“Fizemos a locação de um micro-ônibus 0km que já está à disposição da Secretaria da Saúde, e com mais a aquisição dessa van, ampliaremos o transporte de pacientes para Curitiba, atendendo tanto os pacientes em tratamento habitual, quanto novos pacientes atendidos com o convênio do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), dando maior vazão a fila de especialidades”, informou o secretário.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba