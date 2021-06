Em Pontal, PM desarticula tráfico e prende procurado por feminicídio

Na manhã desta terça-feira (22) uma equipe policial militar RPA (Rádio Patrulha Auto), da 2ª Companhia fazia a ronda pela rodovia Engenheiro Darci Gomes de Morais, trecho de Pontal do Paraná da PR-412, quando aconteceu uma situação suspeita no balneário Grajaú. Perto da esquina com a avenida Ayrton Senna da Silva, um automóvel GM Corsa, de cor vermelha, acelerou e saiu em alta velocidade de um lava car.

Desconfiados, os policiais foram no encalço do veículo, até interceptá-lo na entrada de uma residência na rua Dionízio Paczkowski, no balneário de Ipanema. De acordo com os policiais, no momento da abordagem, “o motorista desembarcou do carro e saiu correndo para dentro do imóvel, levando consigo um invólucro plástico, do qual, deixou cair dois microtubos “Eppendorf” de cocaína”.

A equipe deteve o suspeito e mais duas pessoas, um homem e uma mulher, que estavam no local no momento da abordagem. Durante as buscas, no interior do imóvel e no carro, os policiais localizaram 111 gramas de cocaína, divididos em 119 pinos, 18 gramas de crack, divididos em 100 pedras, e 54 gramas de maconha, divididos em 20 embalagens tipo “zip lock”.

Os policiais também constataram no Sistema de Investigação Policial da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp/PR), que um dos abordados possuía contra si um mandado de prisão por feminicídio, expedido pela Vara Criminal de Matinhos.

Diante da situação, todos os envolvidos, de 21, 33 e 55 anos de idade, receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Pontal do Paraná.

Fonte e foto: Comunicação Social do 9º BPM