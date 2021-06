Operação Narco Brasil é desencadeada no Litoral

Nesta segunda-feira (21), foi iniciada em Paranaguá a Operação Narco Brasil, com o objetivo de combater o crime organizado no litoral do estado. A ação é realizada em parceria com o Ministério da Justiça e, no Paraná, está sendo conduzida pelo 9º Batalhão da PM, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Operações Aéreas (BPMoa).

O objetivo da Operação Narco Brasil é combater o crime organizado e o tráfico de drogas através da estruturação de bloqueios, policiamento e o desmantelamento de “bocas de fumo”.

“Apesar de ter como foco o combate ao tráfico de drogas, sabemos que outros crimes, como homicídio, também estão relacionados, portanto, a PM está dando uma resposta à sociedade no quesito de tráfico no litoral para buscar segurança também diante de outras ilegalidades”, afirma o comandante do 9º BPM, tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Jr.

De acordo com o comandante, foram elencadas regiões e cidades específicas do Litoral que têm maior incidência de tráfico de entorpecentes para atuação das equipes. Ele também ressalta que a intenção da Polícia Militar é impedir que o crime ocorra, trabalhando principalmente mais com a prevenção do que com a repressão.

Denúncia – A população pode fazer denúncias para contribuir com a própria segurança através do número de emergência da PM (190) ou pelo Disque Denúncia (181). “A sociedade tem esse dever de comunicar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes sabendo que sua identidade será preservada”, afirma Renato Rodrigues Jr.

Fonte: Marcia Santos / PMPR – fotos: PMPR