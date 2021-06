Câmara de Guaratuba participa do Plano de Mobilidade Urbana

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O Plano Municipal Plano de Mobilidade Urbana (PMU) foi assunto de reunião realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Guaratuba na sexta-feira (18). No dia 6 de julho será realizada a segunda audiência pública virtual para debater o tema.

Participaram a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, os vereadores Ademir da da Balsa, Alaor do Cubatão, Fabiano da Caieiras, Maria do Neno, Felipe Puff, Itamar Junior e Ricardo de Borba. Além da importância de debater e acompanhar a elaboração do Plano, que deve ser discutido e construído de forma participativa por toda a sociedade, o resultado final deverá ser votado e aprovado pelo Legislativo.

Os vereadores receberam no plenário o prefeito Roberto Justus, o secretário municipal do Urbanismo, Cláudio Dal Col, e técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI/UFPR), instituição que atuam na elaboração do PMU: a engenharia civil Amanda Christine Gallucci Silva e o arquiteto e urbanista Hermes Eduardo Nichele.

A equipe técnica do ITTI apresentou um resumo do que foi feito até agora e as etapas de elaboração do PMU. O trabalho iniciou em fevereiro com a apresentação do relatório de planejamento e mobilização. Em seguida, foi realizado o diagnóstico da mobilidade, que abrangeu pesquisas de comportamento, levantamentos e inventários. No dia 15 de abril foi realizada a 1ª Audiência Pública, também de forma virtual.

Serão realizadas mais três audiências ao longo da elaboração do estudo que iniciou em fevereiro de 2021 e tem término previsto para outubro de 2021.











A 2ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba será realizada no dia 6 de julho, às 19h, pelo canal no Youtube do ITTI/UFPR e página do Facebook da Prefeitura de Guaratuba. Perguntas e sugestões sobre o PMU podem ser enviadas para o e-mail: pmuguaratuba@itti.org.br.

De acordo com o ITTI, o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Guaratuba tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, reduzir as desigualdades sociais, promover a acessibilidade e qualificar as condições urbanas de mobilidade e de ocupação do espaço público.

A elaboração do PMU é uma exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587/12 – a todos municípios com 20 mil habitantes ou mais, turístico ou que se enquadre na lista dos obrigatórios determinados.

Um dos objetivos contemplados pela lei é o planejamento da mobilidade urbana sustentável, o qual se relaciona a diretrizes da priorização dos modos de transporte não motorizados sobre os motoristas, dando prioridade à bicicleta.

Assista aqui:

Com informações da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Guaratuba