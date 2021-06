Balanço da Sedu no governo Ratinho Junior aponta R$ 11 milhões liberados para o Litoral

Revitalização do molhe da Praia Mansa, em Matinhos – Foto: Sedu

O governo estadual fez um balanço dos recursos liberados pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) para o Litoral e chegou à soma de R$ 11.440.286,50 desde janeiro de 2019, no início do mandato de Ratinho Junior.

“A reforma e revitalização da estrutura do molhe de Matinhos, na Praia Mansa, é um bom exemplo da atenção do Governo do Estado no apoio ao Turismo, uma das mais importantes atividades econômicas da região”, segundo o próprio governo. A obra, já em execução, foi viabilizada com a liberação de R$ 739.346,29.

Matinhos ainda recebeu recursos para a aquisição de um automóvel (R$ 60.495,00) e equipamentos rodoviários (R$ 302.400,00).

Outros exemplos vêm de Guaratuba, que recebeu R$ 3,19 milhões para recuperar a orla, na Praia Central, em área de 63.621,28 metros quadrados. O projeto contempla a pavimentação em paver, fundações em concreto armado, construção de um muro de arrimo, passarelas, rampas e escadas de madeira, plantio de grama e árvores, além da implantação de bancos, lixeiras e de instalações hidráulicas. Na primeira fase, foram feitas demolições de concreto, a regularização e compactação de calçadas, aterros, base e sub-base. O avanço do mar já comprometeu parte da obra e a prefeitura está aguardando novos recursos para recuperar os estragos.

Ainda em Guaratuba está em andamento a reforma do Terminal Rodoviário (R$ 299 mil), abrangendo a área de parada de veículos, área de espera, lojas e setor de atendimento. “No mesmo município, está em construção o barracão do futuro Centro de Eventos, com espaço para exposições, estacionamento pavimentado com piso intertravado, muros e depósito de resíduos”, diz o governo. Para a sua viabilização, foram autorizados recursos da ordem de R$ 1.172.754,89.

A cidade também foi beneficiada com R$ 58.140,00 para a aquisição de um automóvel, R$ 248 mil para a compra de uma van para o transporte de passageiros, R$ 723 mil para ampliação de Complexo Esportivo e Parque Municipal, com quadras esportivas e calçamento em paver e recursos para dois projetos de pavimentação asfáltica de vias urbanas, nos valores de R$ 941 mil e R$ 777 mil.

Para Antonina, foi autorizado R$ 1,48 milhão para a pavimentação asfáltica e com paver em diversas ruas da cidade, além da implantação de sinalização viária e a aquisição de uma van e de um automóvel para serviços da administração municipal.

Guaraqueçaba terá uma nova quadra de esportes coberta, com vestiários, a partir do investimento de R$ 713 mil. Os recursos foram autorizados e a obra já tem cronograma de implantação.

Paranaguá recebeu R$ 172 mil para a aquisição de uma van para o transporte de passageiros, enquanto Pontal do Paraná teve duas ações aprovadas (valor total de R$ 555 mil) para a pavimentação com blocos de concreto em ruas dos balneários Atami e Santa Terezinha.

Todos os recursos somados não chegam perto dos R$ 377,85 milhões previstos para engorda e urbanização da orla de Matinhos, que teve o edital de licitação lançados nesta segunda-feira (21).

Segundo a Sedu, a divulgação dos recursos do atual governo faz parte de uma série de “prestações de contas” de investimentos fa todas as associações dos municípios. A primeira parte, com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), esmiuçou a liberação de R$ 402 milhões para 23 municípios desde o início de 2019. Já os nove municípios que pertencem à Associação dos Municípios do Central do Paraná (Amcespar) receberam R$ 7.970.244,57.

Com informações da AEN