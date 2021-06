Marinha alerta para ventos de 75 km/h no PR, SC e RS

A Marinha alerta para a ocorrência de ventos de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e do Paraná, ao sul de Paranaguá, entre a noite desta quarta-feira (23) e a noite de quinta-feira (24).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha os ventos, de direção nordeste a noroeste, são resultado da formação de um sistema de baixa pressão atmosférica.

Na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, os ventos, também de 75 km/h, vão soprar primeiramente de direção nordeste a noroeste e, posteriormente, de oeste a sudoeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), e podem perdurar até a manhã de sexta-feira (25).

Os ventos, associados ao centro de baixa pressão atmosférica, poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção nordeste a norte e, posteriormente, noroeste a sudoeste, com até 4 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a noite de hoje e a noite de sexta.