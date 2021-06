Professores de Guaratuba trocam suas experiências sobre educação na pandemia

A Secretaria da Educação de Guaratuba está realizando o projeto “Troca de Experiência”. O projeto iniciou na segunda-feira (21), na Escola Municipal Máximo Jamur, na Prainha, com o encontro entre as coordenadoras da rede. Na manhã de terça-feira (22), foi realizado com as professoras na Escola Municipal João Gualberto e no Centro Municipal de Educação Infantil Mirim. Cada escola municipal e CMEI receberão o encontro em sua unidade escolar nos próximos dias.

Segundo a coordenadora geral da Secretaria da Educação, Karyna Brunetti, a intenção do projeto, como o próprio nome diz, é compartilhar tudo aquilo que foi construído e elaborado no período da pandemia pelas professoras, uma troca de experiências sobre gravação dos vídeos, atendimento remoto com as crianças, entre outras, um momento de troca pensando na retomada das aulas presenciais.

A professora Daiana Teodoro ao compartilhar sua experiência, falou da gravação de vídeos com fundo de “Chroma Key”, o famoso fundo verde editável, segundo ela, antes gravar vídeo era um bicho de 7 cabeças, hoje não é mais por conta da prática. “É na prática que a gente aperfeiçoa e o trabalho flui”, concluiu.

O encontro entre professoras está sendo mediado pelas professoras da rede municipal de ensino Daniela Basso, Daiana Teodora e Ana Paula Heitkoetter.















Com informações e fotos da Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba