Litoral tem mais 250 casos confirmados de covid

O informe Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quinta-feira (23) confirma mais 250 casos de covid-19 no Litoral:

Paranaguá (141)

Guaratuba (35)

Pontal do Paraná (27)

Matinhos (18)

Antonina (11)

Guaraqueçaba (11)

Morretes (7)

A região soma 37.789 casos confirmados, uma incidência de 12.604 casos / 100 mil, cerca de 16% mais que o Paraná e 45% a mais que a do Brasil – esta última comparação com dados de ontem.

O Litoral não teve óbitos registrados hoje pela Sesa. Foram 964 mortes, com um coeficiente de 321,5 óbitos / 100 mil – mortalidade 23% maior que a do Paraná e 33% maior que a do Brasil (este último com dados de ontem).

A Sesa confirmou mais 71 mortes e 9.999 casos no Paraná. O estado chega a 30.169 óbitos e 1.243.845 confirmações. A mortalidade é de 262 casos / 100 mil.