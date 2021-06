Audiência debate auxílio para trabalhadores da cultura do Paraná

A Assembleia Legislativa debate nesta sexta-feira, 25, através de audiência pública, o projeto de lei 168/2021 que estabelece diretrizes para uma política de auxílio emergencial aos trabalhadores da área cultural.

“O setores cultural e de eventos foram muito afetados pela pandemia. Foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a retomar as atividades. Muitos trabalhadores estão vivendo em situação de fome, não podemos deixá-los desamparados”, disse o deputado Michele Caputo (PSDB), um dos autores da proposta.

Também assinam o projeto as deputadas Cantora Mara Lima (PSC), Cristina Silvestri (CDN) e Mabel Canto (PSD) e os deputados Alexandre Amaro (Republicanos), Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (PT), Boca Aberta Júnior (Pros), Delegado Jacovós (PL), Douglas Fabrício (CDN), Elio Rusch (DEM), Goura (PDT), Subtenente Everton (PSL) e Tercílio Turini (CDN).

A Assembleia reuniu alguns representantes do setor, nesses encontros evidenciou-se a necessidade de regulamentar um auxílio estadual aos agentes culturais.

A audiência terá início às 9h, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo. “Essa audiência vai debater modalidades de apoio e auxilio emergencial para a o setor cultural, analisar as experiências de outros estados e, principalmente, entender as necessidades dos fazedores de cultura em nosso estado”, disse Michele Caputo.