Plataforma Bamboo é confiável? App promete pagar para fazer tarefas

Bamboo Braz supostamente oferece R$ 4 por tarefas, mas brasileiros não conseguem sacar valores

Durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, inúmeros brasileiros começaram a utilizar plataformas de micro-tarefas para complementar a renda, principalmente após o aumento do desemprego e a demora para a aprovação de auxílios emergenciais.

No mundo das plataformas digitais, uma das maiores novidades é o Bamboo Braz, um site que promete pagar por tarefas e indicações. O problema? A plataforma funciona essencialmente como um esquema de pirâmide e pode ser usada para enganar muita gente.

Veja abaixo como a plataforma diz funcionar e o que acontece de verdade com seus usuários!

Como funciona a plataforma?

A plataforma Bamboo Braz é uma novidade no mercado brasileiro. Em meados de março, usuários começaram a divulgar links de inscrição, enchendo as redes sociais de referências aos supostos pagamentos da iniciativa.

A popularidade do programa aumentou ainda mais pela extrema facilidade de cadastro – uma pista de suas verdadeiras intenções.

Para se cadastrar na plataforma, usuários não precisam inserir muitos dados pessoais. O formulário de inscrição pede apenas que os interessados informem o número de celular e utilizem o código enviado como comprovação.

Segundo reclamações publicadas em redes sociais e sites como Reclame Aqui, o principal problema que os usuários brasileiros encontram no Bamboo Braz é o saque dos valores conseguidos pelas tarefas diárias.

De acordo com os relatos obtidos, o programa impede o saque de dinheiro e atrasa o recebimento dos pagamentos já confirmados. Supostamente, a plataforma autoriza saques por contas bancárias tradicionais, PayPal, PicPay ou TRC 20-USDT, uma modalidade vinculada ao valor do dólar.

Bamboo Braz é um esquema de pirâmide?

Segundo as opiniões de brasileiros postadas em comentários do YouTube, redes sociais e plataformas de perguntas, o Bamboo Braz não é, de nenhuma forma, um aplicativo confiável.

Tudo indica que o site funciona como uma espécie de esquema de pirâmide: como as tarefas diárias pagam muito pouco, usuários conseguem valores maiores indicando amigos para a “cilada”. Esses novos usuários, por sua vez, indicam mais pessoas, aumentando a quantidade de dinheiro nas contas.

Ou seja, o site pode ser classificado como um “esquema de pirâmide digital”, no qual usuários precisam pagar para participar e o objetivo é reunir uma quantidade cada vez maior de participantes.

Vale lembrar que no Brasil, esquemas de pirâmide são considerados crimes contra a economia popular, e podem gerar penas de prisão de 6 meses a 2 anos, além do pagamento de multa.

Para quem não sabe, “esquema de pirâmide” ou “pirâmide financeira” é um modelo fraudulento de negócios, que não tem como dar certo. Ele precisa da constante captação de outras pessoas, que normalmente pagam um valor para entrar na base do negócio, com a promessa de receber lucros pela inscrição de novos integrantes.

Dessa forma, apenas o criador da pirâmide e um pequeno grupo de envolvidos, acabam enriquecendo. Os outros participantes apenas “pagam o pato”.

As queixas dos brasileiros

Tudo indica que a grande maioria dos usuários do Bamboo Braz, pelo menos no Brasil, não tiveram sucesso no saque dos valores pela plataforma.

Uma boa parte desses inscritos sentiram-se “passados para trás”, principalmente após dedicarem tempo e atenção para um aplicativo que não cumpre suas promessas.

Muitos deles também tiveram que pedir desculpas para muita gente, já que haviam recomendado a plataforma para amigos e familiares.

Só no site ReclameAqui, mais de 70 usuários brasileiros se queixaram de problemas no programa.

As maiores reclamações envolvem a impossibilidade dos saques e a ausência completa de uma equipe de suporte.

Antes de começar a gastar seu tempo em uma plataforma digital de pagamentos ou micro-tarefas, lembre-se sempre de verificar comentários de outros usuários e pesquisar a reputação do site em questão.