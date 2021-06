Matinhos e UFPR avançam no projeto de testagem em massa

Foto divulgada pela Prefeitura de Matinhos

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu na última quarta-feira (23) o professor da Universidade Federal do Paraná – setor Litoral Luciano Fernandes Huergo para tratar da testagem em massa para a covid-19 no município.

O professor explicou mais alguns detalhes do teste sorológico desenvolvido por ele, cujo resultado sai em questão de minutos. Segundo Huergo, o teste tem um custo baixo e uma grande eficácia. A reunião também foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira, e pelo presidente da Câmara, vereador Mário Braga (Podemos).

De acordo com o secretário Oliveira, o município tem total interesse em aderir a essa modalidade de testagem. E o prefeito deu carta branca para a adoção do teste. Para isso, alguns trâmites ainda serão resolvidos, informou a prefeitura. Ainda na reunião, Zé da Ecler destacou a importância em ter a UFPR Litoral como parceira para ações na cidade.

Em 2020, pesquisadores do Laboratório de Microbiologia Molecular da UFPR Litoral compararam a performance do teste desenvolvido por Huergo com a do teste Elisa tradicional (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), que é considerado padrão ouro para ensaios imunológicos. A conclusão do estudo foi de que o método paranaense é mais preciso e mais rápido.

O estudo ainda revelou que a nova tecnologia tem potencial para ser utilizada em pontos de atendimento de saúde, podendo ser adaptada para o diagnóstico de outras doenças. O teste desenvolvido por Huergo é uma adaptação do método Elisa tradicional, com a implantação de uma técnica que permite a redução no tempo de reação. Com isso, o procedimento se torna mais rápido.

Em março, a Secretaria de Saúde de Matinhos anunciou parceria com a UFPR Litoral, visando a produção de testes de detecção da covid-19. À época, o assunto foi discutido em uma reunião online, com a presença do secretário Paulo Henrique Oliveira e do procurador-geral do Município, Ronysson Pontes.

Ainda estiveram no gabinete nesta quarta-feira os vereadores de Paranaguá, Welington Frandji e Renan Britto – ambos do Podemos. A reunião também teve a participação da primeira dama Regina Viana, do chefe de gabinete Carlos Valderi e do secretário de Defesa Social, Aldemir Zwetsch Júnior.

De acordo com a UFPR Litoral, também estão sendo feitas tratativas com a Prefeitura de Guaratuba para testagem em massa.

Redação do Correio com informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura