Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral

A Marinha alerta para ventos de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos, entre hoje e a manhã de quarta-feira (29).

Ao sul de Laguna e no litoral do Rio Grande do Sul, os ventos podem ter intensidade de 88 km/h (47 nós).

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com até 4 metros de altura, na faixa litorânea do estado do Rio Grande do Sul, ao sul de Mostardas, até a noite de hoje (segunda-feira, 28).

Posteriormente, o mesmo sistema poderá ocasionar ondas, em alto-mar, com até 5 metros de altura, entre o Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre as noites de segunda e de terça (29).