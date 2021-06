Hospital Regional registra mais 4 mortes por covid entre ontem e hoje

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma mais duas mortes por covid-19 em seu informe desta terça-feira (29): 1 em Paranaguá e 1 em Pontal do Paraná.

Já o Hospital Regional do Litoral informa mais 4 óbitos na região: 2 em Paranaguá, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Morretes. As mortes aconteceram ontem e hoje. O Hospital informa que tem 61 pacientes internados por covid, sendo 47 confirmados e 14 em investigação.

O informe epidemiológico de Sesa também registra 97 novos diagnósticos de covid na região: Paranaguá (36), Matinhos (25), Antonina (13), Guaratuba (12), Pontal do Paraná (10) e Morretes (1).