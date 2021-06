Guaratuba vacina pessoas em situação de rua contra a covid

A Prefeitura de Guaratuba iniciou na terça-feira (29) a imunização do grupo prioritário da população em situação de rua.

A imunização iniciou às 20h e na terça-feira foi até às 22h30. As equipes das secretarias da Saúde e do Bem Estar foram até as pessoa, que, além da vacina, receberam cobertores e uma refeição.

Um levantamento preliminar foi realizado para identificar os locais em que as pessoas pernoitam. Na manhã desta quarta-feira (30), a vacinação ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O Creas possui cadastro e acompanha as pessoas em situação de rua em nossa cidade.

A vacina aplicada foi a Jassen, da Johnson & Johnson, que por ser dose única está sendo aplicada em todo país em grupos de acesso mais difícil para a segunda dose, como também são os caminhoneiros.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba