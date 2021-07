Pontal e Garuva afirmam que não aplicaram vacinas vencidas

A Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Paraná negou que tenha aplicado doses de vacina contra a covid-19 fora do prazo de validade.

Reportagem da Folha de S. Paulo informa que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em 1.532 municípios brasileiros. Seriam 4.060 doses no estado do Paraná.

No Litoral do Paraná, a única cidade citada no levantamento foi Pontal do Paraná. A lista aponta que 7 doses do lote 4120Z005, vencido no dia 14 de abril, foram aplicadas após esta data, no “Posto de Saúde de Ipanema”.

“Isto jamais aconteceu em nosso Município”, diz nota da Secretaria de Saúde de Pontal. “Em conferência com os lotes citados nas matérias, constatamos que a numeração confere com lote recebido em 25 de Janeiro, e com validade até 14 de abril”, informa a nota

“Estas doses do imunizante foram destinadas aos trabalhadores de saúde, e aplicadas nos nossos serviços de saúde imediatamente depois de recebidas, portanto, absolutamente dentro do prazo de validade”.

Garuva aponta erros de profissionais nas unidades

Outra cidade próxima citada na reportagem é Garuva (SC). Segundo a reportagem da Folha, teriam sido 5 doses vencidas: 4 na UBSF Georgia Paula (lote 4120Z0011) e 1 na UBSF Central (CTMAV505).

A prefeitura nega categoricamente e diz que “sequer recebeu o lote 4120Z001”. “Trata-de, na verdade, de erro cometido por profissionais das Unidades de Saúde responsáveis pelo registro das vacinações, que selecionaram um lote que não havia na Unidade”, diz nota da Prefeitura. “Quanto ao lote CTMAV505, as doses foram todas aplicadas antes do vencimento da vacina, ou seja, antes do dia 31 de maio”.

“As pessoas que tiveram as doses registradas no sistema com os lotes vencidos já foram contatadas pela Secretaria de Saúde. A caderneta de vacinação destas pessoas foi verificada, constatando que realmente a vacina aplicada não pertence aos lotes vencidos.”

De acordo com a reportagem da Folha, a campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, “reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados”, lembra o jornal. “A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos)”. A Prefeitura de Maringá também negou.

Além das 26 mil vacinas citadas, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram, dia a Follha. “Não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas”.

Sesa diz que Paraná não recebeu e não distribuiu vacinas fora do prazo de validade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nota e informa que o Paraná não recebeu e não distribuiu nenhuma vacina contra a Covid-19 fora da validade prevista pelos fabricantes.

“Dentre os oito lotes de AstraZeneca mencionados pelo levantamento da Folha de S.Paulo, o Paraná recebeu apenas dois (4120Z005 e CTMAV520). O primeiro foi distribuído aos municípios no dia 23 de janeiro, com validade até 14 de abril. Foram 86,5 mil unidades, O segundo, com 38,6 mil, foi enviado às cidades no dia 26 de março, com validade até 31 de maio.”

Vacina vencida não faz mal, diz UOL

Segundo publicação do UOL, do mesmo grupo da Folha de S. Paulo, vacina vencida não faz mal ao corpo, mas não oferece proteção. Veja mais em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/07/02/vacina-vencida-nao-faz-mal-ao-corpo-mas-nao-oferece-protecao.htm.

Leia a reportagem completa da Folha: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml

Jornal ouviu outro lado: Prefeituras negam aplicação de vacina vencida e falam em erro de registro no sistema: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/prefeituras-negam-aplicacao-de-vacina-vencida-e-falam-em-erro-de-registro-no-sistema.shtml

