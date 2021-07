Pontal pode ter aplicado 7 doses vencidas de vacina contra a covid

Moradores de Pontal do Paraná podem ter tomado vacina contra a covid-19 com prazo de validade vencido. A Folha de S. Paulo informa que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país.

De acordo com reportagem de Estêvão Gamba e Sabine Righetti, os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. “Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, “reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados”, lembra o jornal. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos).

Depois aparecem Belém (PA), com 2.673, São Paulo (SP), com 996, Nilópolis (RJ), com 852, e Salvador (BA), com 824. As demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas, sendo que a maioria não passou de dez doses.

Além disso, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas a estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram. Não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas. Seriam 4.060 doses no estado do Paraná.

Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

Em Pontal do Paraná, segundo o levantamento feito pelos jornalistas da Folha, foram 7 doses aplicadas no Posto de Saúde de Ipanema. Elas são de um lote vencido no dia 14 de abril.

A Prefeitura de Pontal do Paraná ainda não se manifestou a respeito do assunto. O Correio entrou em contato com a Assessoria e aguarda resposta.

Segundo publicação do UOL, do mesmo grupo da Folha de S. Paulo, “vacina vencida não faz mal ao corpo, mas não oferece proteção“. (Veja mais em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/07/02/vacina-vencida-nao-faz-mal-ao-corpo-mas-nao-oferece-protecao.htm).

Leia a reportagem completa da Folha: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml

Imagens: Folha de S. Paulo