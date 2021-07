PM mobiliza grande efetivo na Operação Baixa Temporada em Guaratuba

A Polícia Militar realizou, na noite deste sábado (3) uma ação de combate à criminalidade em Guaratuba, batizada de “Operação Baixa Temporada”.

A ação, que vem se repetindo regularmente no Litoral, foi comandada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar, e teve a participação de equipes Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 17º BPM, do 22º BPM, do BPGd (Batalhão de Polícia de Guarda), além do apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

Segundo a oficial supervisora da operação, 1º tenente Bianca Cristine Cazura da Silva, o trabalho consistiu no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, através de “saturação” com a intensificação de bloqueios de trânsito, de bloqueios táticos, de abordagens policiais e da fiscalização a veículos e pessoas.

Durante a noite, o efetivo foi aplicado em pontos estratégicos Mesmo com as restrições de circulação de pessoas em locais públicos a partir das 23h, devido à pandemia, as equipes tiveram como resultado a abordagem de 68 pessoas, 19 veículos e 1 estabelecimento comercial. Apesar da movimentação, não houve nenhuma prisão ou apreensão.

Fonte: Comunicação Social do 9º BPM