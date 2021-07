Guaratuba tem 2ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana. Assista aqui.

A Prefeitura de Guaratuba realiza hoje (terça, 6) a 2ª Audiência Pública para discussão do Plano de Mobilidade Urbana (PMU).

A audiência será realizada de maneira virtual, através do canal no YouTube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (ITTI/UFPR), contratado junto com a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef), também ligada à UFPR, para elaborar o plano.

A 1º Audiência Pública foi no dia 15 de abril. De lá para cá, o ITTI realizou três reuniões com secretários do município. No dia 1º de junho, ocorreu a apresentação do Relatório do Diagnóstico com os seguintes conteúdos:

– Pesquisa do perfil da mobilidade e estudos de tráfego, contagem volumétrica classificatória e direcional, determinação das capacidades viárias, nível de serviço e projeções de tráfego; e

– Relatório do Comportamento da Circulação, o qual contou com o inventário físico dos sistemas de transportes, elaborado a partir de inspeções em campo e fotogrametria por meio de drone, bem como com a apresentação dos resultados das pesquisas de satisfação com a população local.

No dia 2 de julho ocorreu a apresentação do Relatório do Prognóstico da Mobilidade.

No dia 18 de junho, a equipe técnica do ITTI apresentou aos vereadores, na Câmara Municipal, um resumo do que foi feito até agora e as etapas de elaboração do PMU.