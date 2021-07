Litoral é destaque em vacinação contra no Paraná

Três em cada quatro municípios vacinam a faixa dos 40 anos. Destes, 67 já venceram essa barreira, inclusive 5 dos 7 municípios do Litoral, com destaque ainda maior para Guaraqueçaba, uma das 2 cidades que chegou à população dos 18 anos.

Dos 399 municípios do Estado, em 305 (76%) o cronograma de imunização atende essa faixa etária, dentro do previsto no calendário de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde.

Em outras 67 cidades há um avanço na fila de vacinação, já atingindo a população abaixo dessa faixa etária, incluindo duas cidades que já atendem a faixa dos 20 anos e outras duas que chegaram à vacinação das pessoas com 18 anos.

Apenas 27 municípios aplicam a vacina, atualmente, nas pessoas com 50 anos ou mais, de acordo com os dados levantados pela Secretaria da Saúde.

Resultado – Guaraqueçaba é um dos municípios em que a campanha de vacinação está mais adiantada, com 89% da população adulta já vacinada com ao menos uma dose. Isso ocorreu porque grande parte dos moradores do município é ribeirinha, grupo incluído entre os prioritários previstos no Plano Nacional e no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19.

Formada por 26 ilhas e 19 comunidades rurais, muitas delas de difícil acesso, dependendo inclusive do nível das marés, a cidade precisou contar com um plano logístico para atender esse público. Isso incluiu o uso de 11 veículos terrestres, seis embarcações e o suporte de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A estratégia já trouxe resultados: desde 29 de maio não há mais contaminações no município e o último óbito por Covid-19 ocorreu em 12 de junho. O número de casos novos passou de 144 em maio para 49 em junho, sem nenhuma confirmação em julho, apenas nove casos ativos desde o mês passado.

Além de Guaraqueçaba, Santa Cecília do Pavão, na Região Norte, também já iniciou a vacinação das pessoas com 18 anos de idade.

Outras duas cidades do Litoral, Paranaguá e Antonina, estão vacinando a faixa dos 20 anos. Matinhos está vacinando pessoas com 35 anos e Morretes em 38. Guaratuba e Pontal do Paraná estão na faixa dos 40 anos.

Os mais populosos estão na faixa dos 40: Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Guarapuava e Colombo. Apenas Cascavel, Maringá e Paranaguá adentraram faixas inferiores.