Inicia 2ª fase do manilhamento nos bairros Piçarras e Carvoeiro

Iniciou nesta quinta-feira (8) a segunda fase da obra de colocação de manilhas nos bairros Piçarras e Carvoeiro, em Guaratuba.

A equipe da secretaria de Infraestrutura e Obras está trabalhando na rua Prefeito Miguel Jamur, entre a avenida Rui Barbosa e rua São João Batista Pedroso. Serão instalados 123 tubos de concreto (manilhas) de 80 cm que substituirão os tubos de 60 cm existentes no local. O prazo de conclusão é de 7 dias.

O prefeito Roberto Justus acompanhou o secretário de Obras, Marcio Tarran, na manhã desta quinta-feira (8), quando chegaram as 123 manilhas, adquiridas com recursos próprios, ao custo de R$ 30.500,00. O prefeito ressaltou a importância da obra, que visa sanar um problema antigo de alagamento na região, que acontecia devido ao acúmulo de água pluvial em bolsões.

De acordo com a prefeitura, “a obra engloba a instalação de quase 2.000 manilhas e conta com a parceria do Governo do Estado e do deputado estadual Nelson Justus”. Os recursos do Estado são da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e foram anunciados no ano passado pelo secretário Marcio Nunes.

Márcio Tarran salienta que o dinheiro para a compra do material da terceira fase da obra já foi empenhado, e que com a conclusão do manilhamento em novembro, terão sido instalados em torno de 1.800 tubos de concreto, concluindo assim a obra de drenagem nos bairros Piçarras e Carvoeiro.

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba