Litoral tem mais 9 mortes por covid confirmadas

O Informe da covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde registrou mais 9 óbitos em decorrência da covid-19 no Litoral do Paraná: 3 em Guaratuba, 3 em Matinhos, 2 em Pontal do Paraná e 1 em Paranaguá.

O Litoral chega a 1.016 óbitos, com uma mortalidade de 338,9 mortos / 100 mil habitantes, um coeficiente que continua 21% maior que do Paraná (279,8) e aumentou para 34% a mais que do Brasil (253,6).

Também foram registrados 78 novos casos da doença. A região agora tem 39.269 casos confirmados e 20.546 pacientes recuperados.

Matinhos (24)

Paranaguá (22)

Guaratuba (20)

Pontal do Paraná (9)

Antonina (2)

Morretes (1)

No Paraná, foram registradas hoje mais 186 mortes e 4.352 confirmações desde o início da pandemia. O estado chega a 32.222 óbitos e 1.317.290 confirmações.

No Brasil, foram registradas hoje mais 1.205 mortes e 48.504 novos casos. O país tem 532.893 mortos por covid e já registrou 19.069.003 milhões de casos da doença.

3 mortes de Guaratuba ocorreram em 2 dias

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou agora à noite sobre os óbitos na cidade.

Na sexta-feira (9), faleceu uma moradora no bairro Coroados, de 59 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Neste sábado (10), um morador do bairro de Piçarras, de 44 anos, e um morador do bairro Cohapar, de 58 anos, que também estavam internados no Hospital Regional.